Fenerbahçe'de TFF depremi ve transfer yasağı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de TFF depremi ve transfer yasağı!

Fenerbahçe'de TFF depremi ve transfer yasağı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe üst üste imzalarla kadrosunu güçlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitine rağmen sarı-lacivertli takım durmak bilmedi. Hal böyle olunca sarı-lacivertli takım büyük bir tehlike ile karşı karşıya geldi Sabah Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:03 Güncelleme: 24.08.2020 11:03
Fenerbahçe'de TFF depremi ve transfer yasağı!

Gürcan Bilgiç: Harcama limiti şu anlama geliyor; "Küme düşmemek için mücadele et." Bu limitle bırakın transferi kadronun en az yarısını göndermeniz lazım. Geçen senenin maliyeti 60 milyon euro.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de TFF depremi ve transfer yasağı!

İkincisi; Aziz Yıldırım başkan olsaydı, bu limit açıklanır mıydı? Sorduğum herkes "hayır" dedi. Demek ki; burada kurumsal durum yok. Limitler kişisel çekişmeyle ilgili.

Fenerbahçe'de TFF depremi ve transfer yasağı!

"TFF TRANSFER YASAĞI GETİREBİLİR"
Üçüncüsü; F.Bahçe bu tavrıyla stratejik davranıyor ve 3 puan silinme cezasını göze almış durumda. TFF lisans vermem diyemiyor. Ne zaman bu tavrı koyabilir, aralık ayında hesaplara bakınca. Devre arasında transfer yasağı getirebilirler.

Fenerbahçe'de TFF depremi ve transfer yasağı!

"GEMİLERİ YAKTILAR"
Sezon bitiminde de 3 puanı silerler, önümüzdeki sezona mahsuben. Transferi şimdiden bitirmek en akıllı davranış. Gemileri yaktılar. Bankalar Birliği anlaşması gelirse, yaptırım da olmaz.

Fenerbahçe'de TFF depremi ve transfer yasağı!

"TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI İDEAL"
Sadece Sosa değil, 5-6 oyuncusu 35 yaş sınırında. Ama 6-7 oyuncu da 25 yaş civarında. 30 yaş ortalaması gibi gözükse de, sahadaki takımın 26-27 civarında olacağını düşünüyorum.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA