Fenerbahçe'de TFF depremi ve transfer yasağı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe üst üste imzalarla kadrosunu güçlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitine rağmen sarı-lacivertli takım durmak bilmedi. Hal böyle olunca sarı-lacivertli takım büyük bir tehlike ile karşı karşıya geldi Sabah Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.
24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:03
Güncelleme: 24.08.2020 11:03
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Gürcan Bilgiç: Harcama limiti şu anlama geliyor; "Küme düşmemek için mücadele et." Bu limitle bırakın transferi kadronun en az yarısını göndermeniz lazım. Geçen senenin maliyeti 60 milyon euro.
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İkincisi; Aziz Yıldırım başkan olsaydı, bu limit açıklanır mıydı? Sorduğum herkes "hayır" dedi. Demek ki; burada kurumsal durum yok. Limitler kişisel çekişmeyle ilgili.
"TFF TRANSFER YASAĞI GETİREBİLİR" Üçüncüsü; F.Bahçe bu tavrıyla stratejik davranıyor ve 3 puan silinme cezasını göze almış durumda. TFF lisans vermem diyemiyor. Ne zaman bu tavrı koyabilir, aralık ayında hesaplara bakınca. Devre arasında transfer yasağı getirebilirler.
"GEMİLERİ YAKTILAR" Sezon bitiminde de 3 puanı silerler, önümüzdeki sezona mahsuben. Transferi şimdiden bitirmek en akıllı davranış. Gemileri yaktılar. Bankalar Birliği anlaşması gelirse, yaptırım da olmaz.
"TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI İDEAL" Sadece Sosa değil, 5-6 oyuncusu 35 yaş sınırında. Ama 6-7 oyuncu da 25 yaş civarında. 30 yaş ortalaması gibi gözükse de, sahadaki takımın 26-27 civarında olacağını düşünüyorum.