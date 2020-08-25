Son dakika: UEFA resmen açıkladı! Sevilla - Bayern Münih maçı seyircili oynanacak - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: resmen açıkladı! Sevilla - Bayern Münih maçı seyircili oynanacak

Son dakika: UEFA resmen açıkladı! Sevilla - Bayern Münih maçı seyircili oynanacak

, Budapeşte'de oynanacak Sevilla - Bayern Münih finaline, kapasitenin yüzde 30'u oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Avrupa Ligi'nde Sevilla, Inter'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olurken, Bayern Münih de Şampiyonlar Ligi Finali'nde PSG'yi devirerek kupaya uzanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından UEFA, sürpriz bir karara imza attı eve seyircili oynanacak maçın müjdesini verdi.

SÜPER KUPA MAÇINA...
Yapılan açıklamaya göre UEFA, Eylül'ün 24'ünde oynanacak Sevilla - Bayern Münih müsabakasının yüzde 30 oranında seyircili oynanacağını açıkladı.

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 16:00
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