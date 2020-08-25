Son dakika: UEFA resmen açıkladı! Sevilla - Bayern Münih maçı seyircili oynanacak
UEFA, Budapeşte'de oynanacak Sevilla - Bayern Münih Süper Kupa finaline, kapasitenin yüzde 30'u oranında seyirci alınacağını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla, Inter'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olurken, Bayern Münih de Şampiyonlar Ligi Finali'nde PSG'yi devirerek kupaya uzanmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından UEFA, sürpriz bir karara imza attı eve seyircili oynanacak maçın müjdesini verdi.
SÜPER KUPA MAÇINA...
Yapılan açıklamaya göre UEFA, Eylül'ün 24'ünde oynanacak Sevilla - Bayern Münih müsabakasının yüzde 30 oranında seyircili oynanacağını açıkladı.
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 16:00
- Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Muriqi'nin yerine birçok isim gündeme geldi ama...
- Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
- Galatasaray'da lisans krizi! Tam 4 isim...
- Taffarel'den flaş Galatasaray ve UEFA Kupası yorumu! "Bizi parçalara ayırırlardı"
- Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: UEFA resmen açıkladı! Sevilla - Bayern Münih maçı seyircili oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.