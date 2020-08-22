Alt liglerden haberler (22.08.2020)

BATUHAN İMZALADI

Ümraniye, en son Erzurum'da forma giyen Batuhan Artarslan'ı kadroya kattı. 26 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Batuhan geçen sezon 13 maçta forma giyip 1 gol attı. Ümraniye bu sezon Hüseyin Çolak, Enes Soy, Üzeyir Ergün, Orkun Özdemir, Ante Zivkovic, Ercan Coşkun ve Okan Derici'yi aldı.

HARUN DA TAMAM

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde fire vermek istemeyen Karşıyaka, sözleşmesi biten Harun'la da anlaştı. Kaf-Kaf daha önce Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Arif ve Hakan Kuş'la kontrat yenilemişti. 24 yaşındaki ön libero 2 yıllık sözleşme yaptı.

BOLU SOL ŞERİTTE

Yarenler, İstanbulspor'un sol beki Oğuzhan Berber ve Giresunspor'un sol beki Muhammed Bayır ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Oğuzhan geçen sezon 24 maçta 2 bin 86 dakika sahada kaldı. Muhammed ise 30 maça çıkarken 1 asist yapabildi. İki futbolcu da Boluspor camiasına bu sezon Süper Lig'e yükselmek istediklerini dile getirdi.

AYTAÇ DENİZ, NAZİLLİ'DE

3. Lig ekibi Nazilli, Yozgat'tan sol kanat Aytaç Deniz'le 1 yıllık sözleşme yaptı. Futbola Buca'da başlayan 31 yaşındaki oyuncu Orhangazi, K.Maraş, Fethiye, Pendik, Menemen, Darıca ve Diyarbekir formalarını da giydi. Geçen sezon 24 maçta görev alan Aytaç, 5 gol attı.

OĞUZ KOCABAL HEKİMOĞLU'NDA

Hekimoğlu Trabzon, Manisa FK'dan Oğuz Kocabal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçmişte Bandırma ve Hatay ile şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki orta saha, "Hedefleri olan bir takımdayım. Hedefim başarılı olmak ve takımıma şampiyonluk hedefinde katkı sunmak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız" diye konuştu.

BARIŞ TÜRKMEN UZATTI

2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu, kalecisi Barış Türkmen'in sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. 27 yaşındaki file bekçisinin kontratı sezon sonunda sona ermişti. Geçen sezon ligin erken tescil edilmesi nedeniyle 22 maça çıkabilen Türkmen, 27 gol yerken 7 müsabakada kalesini kapattı

LYON'DAN TÜRKLERE ÖVGÜ

Altay'dan Cenk Özkacar'ı transfer eden Lyon'da Sportif Direktör Cheyrou övgü yağdırdı. Cheyrou, "Avrupa'da çok kaliteli Türk savunmacı var. Türkiye bu konuda çok başarılı. Türk savunmacılarda doğal bir güç var. Bunu kaliteyle birleştirdiklerinde dünyanın en iyileri arasına girebiliyorlar" dedi.

KARACABEY'DE DÖRT İMZA

2. Lig ekibi Karacabey Belediye, iç transferde Berk Taşkın ile anlaşmaya varırken; İstanbulspor'dan orta saha Abdullah Aydın, Bayrampaşa'dan kaleci Veysel Sapan ve Gaziantep FK'dan forvet Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı. Berk'le 2, Abdullah ve Yusuf ile 1, Veysel ile 3 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.