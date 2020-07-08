Mandzukic için Milan ve ManU devrede!

Hırvat golcü Mandzukic kulübü ile yollarını ayırmış ve serbest oyuncu pozisyonuna gelmişti. Bonservis ödemeden transfer yapmanın yollarını arayan F.Bahçe ve G.Saray da Mandzukic için nabız yoklamaya başlamıştı. Fakat İngiltere'den F.Bahçe ve G.Saray'a kötü bir haber geldi.



İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, sözleşmesi elinde olan 34 yaşındaki golcü Mandzukic ile ilgilenen kulüpler arasında Manchester United ve Milan yer alıyor. Her iki kulübün de tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katma konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Juventus ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde forma giyen Mandzukic, şmdiye kadar toplam 497 resmi maçta 197 gol, 85 asistlik performans sergiledi.



