Mandzukic için Milan ve ManU devrede! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Futbol F.Bahçe ve G.Saray'a Mandzukic'ten kötü haber!

için Milan ve ManU devrede!

Mandzukic için Milan ve ManU devrede!

Geçtiğimiz günlerde Al Duhail kulübü ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan için F.Bahçe ve G.Saray devreye girmişti. Mandzukic yarışına ve Milan da dahil oldu.

Hırvat golcü kulübü ile yollarını ayırmış ve serbest oyuncu pozisyonuna gelmişti. Bonservis ödemeden transfer yapmanın yollarını arayan F.Bahçe ve G.Saray da Mandzukic için nabız yoklamaya başlamıştı. Fakat İngiltere'den F.Bahçe ve G.Saray'a kötü bir haber geldi.

İngiliz basınından 'da yer alan habere göre, sözleşmesi elinde olan 34 yaşındaki golcü Mandzukic ile ilgilenen kulüpler arasında ve Milan yer alıyor. Her iki kulübün de tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katma konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Kariyerinde , ve gibi dev kulüplerde forma giyen Mandzukic, şmdiye kadar toplam 497 resmi maçta 197 gol, 85 asistlik performans sergiledi.

  1. 08.07.2020
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