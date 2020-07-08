Haberler Galeri İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao...

İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao...

Galatasaray'ın kritik Trabzonspor maçı öncesinde apar topar göndermek zorunda kaldığı Henry Onyekuru meselesinde olay bir gerçek ortaya çıktı... Buna göre Monaco'nun, Nijeryalı yıldızı bu şekilde çağırmanın arkasındaki sebebin Radamel Falcao olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





