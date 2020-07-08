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İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao...
Galatasaray'ın kritik Trabzonspor maçı öncesinde apar topar göndermek zorunda kaldığı Henry Onyekuru meselesinde olay bir gerçek ortaya çıktı... Buna göre Monaco'nun, Nijeryalı yıldızı bu şekilde çağırmanın arkasındaki sebebin Radamel Falcao olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:40
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Galatasaray'da Henry Onyekuru konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.
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Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Monaco geçtiğimiz hafta şok bir karar alarak, Onyekuru'yu acilen geri çağırmış ve buna gerekçe olarak da;
"Fransa 1. Ligi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni teknik direktörümüz Roberto Moreno kendisini bir an önce antrenmanlarda görmek istiyor" açıklamasını yapmıştı.
Fransız kulübü, Galatasaray yöneticilerinin çabalarına rağmen ikna olmayınca, sözleşmeye göre kiralık süresi biten Onyekuru apar topar eşyalarını toplayarak İstanbul'dan ayrıldı.
Ancak dün sosyal medyaya düşen bazı fotoğraflar Monaco'nun asıl amacını ortaya çıkardı.