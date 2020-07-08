İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao...

İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao...

Galatasaray'ın kritik Trabzonspor maçı öncesinde apar topar göndermek zorunda kaldığı Henry Onyekuru meselesinde olay bir gerçek ortaya çıktı... Buna göre Monaco'nun, Nijeryalı yıldızı bu şekilde çağırmanın arkasındaki sebebin Radamel Falcao olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:40
İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao...

Galatasaray'da Henry Onyekuru konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao...

Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Monaco geçtiğimiz hafta şok bir karar alarak, Onyekuru'yu acilen geri çağırmış ve buna gerekçe olarak da;

İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao...

"Fransa 1. Ligi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni teknik direktörümüz Roberto Moreno kendisini bir an önce antrenmanlarda görmek istiyor" açıklamasını yapmıştı.

İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao...

Fransız kulübü, Galatasaray yöneticilerinin çabalarına rağmen ikna olmayınca, sözleşmeye göre kiralık süresi biten Onyekuru apar topar eşyalarını toplayarak İstanbul'dan ayrıldı.

İşte Galatasaray'ı şoke eden Onyekuru ayrılığının gerçek yüzü! Meğer Falcao...

Ancak dün sosyal medyaya düşen bazı fotoğraflar Monaco'nun asıl amacını ortaya çıkardı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA