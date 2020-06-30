Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray oldu!
TFF, 2019-2020 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler ve menajerlere yapılmış toplam ödemeleri açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de 9 kulüp menajerlere toplam 5 milyon 74 bin 106,63 TL, 7 milyon 355 bin 620,55 Euro ve 48 bin dolar ödeme yaptı. Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray oldu. Tüm profesyonel liglerde ise 5 milyon 939 bin 660,38 TL, 7 milyon 748 bin 098,39 Euro ve 48 bin dolar ödeme yapıldığı belirtildi.
Söz konusu tarih itibarıyla Süper Lig kulüplerinin ödeme listesi şöyle:
BtcTurk Yeni Malatyaspor: 25.000 Euro
Çaykur Rizespor: 1.147.543 TL, 45.000 Euro, 48.000 USD
Fenerbahçe: 609.000 TL, 2.128.408,22 Euro
Fraport TAV Antalyaspor: 1.685.000 TL, 300.000 Euro
Galatasaray: 262.003,63 TL, 3.330.112,33 Euro
Gaziantep FK: 940.050 TL, 662.100 Euro
İttifak Holding Konyaspor: 54.000 TL
Trabzonspor: 258.510 TL, 660.000 Euro
Yukatel Denizlispor: 118.000 TL, 205.000 Euro
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 18:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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