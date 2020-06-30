Çarıkçı'dan Emre Kılıç itirafı! Galatasaray sempatisi...
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Galatasaray'a transferi gündemde olan eski futbolcuları Emre Kılınç ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY SEMPATİSİNİ BİLİYORDUM"
Ajansspor'a konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, "Emre Kılınç'ın Galatasaray'a olan sempatisini biliyordum. Böyle oyuncuların çoğalması bizim için çok güzel. Bunlar bizim değerlerimiz. Emre Kılınç, Boluspor'da oynarken Galatasaray onu istedi ancak bu anlaşma gerçekleşmedi." dedi.
Sezon sonunda Galatasaray ile imzalaması beklenen Emre Kılınç bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
- 30.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çarıkçı'dan Emre Kılıç itirafı! Galatasaray sempatisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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