Çarıkçı'dan Emre Kılıç itirafı! Galatasaray sempatisi... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Çarıkçı'dan Emre Kılıç itirafı! sempatisi...

Çarıkçı'dan Emre Kılıç itirafı! Galatasaray sempatisi...

Başkanı Necip Çarıkçı, 'a transferi gündemde olan eski futbolcuları ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkanı Necip Çarıkçı, sezon sonunda 'dan ayrılıp 'ın yolunu tutması belkenen eski futbolcuları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY SEMPATİSİNİ BİLİYORDUM"
Ajansspor'a konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, "Emre Kılınç'ın Galatasaray'a olan sempatisini biliyordum. Böyle oyuncuların çoğalması bizim için çok güzel. Bunlar bizim değerlerimiz. Emre Kılınç, Boluspor'da oynarken Galatasaray onu istedi ancak bu anlaşma gerçekleşmedi." dedi.

Sezon sonunda Galatasaray ile imzalaması beklenen Emre Kılınç bu sezon Sivasspor formasıyla 'de 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 30.06.2020
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