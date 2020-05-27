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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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kader belirleyecek

Twitter kader belirleyecek

ekibi , file bekçisi 'nin (37) takımda kalıp kalmayacağına taraftarların karar vermesi için 'da anket başladı.

ekibi , file bekçisi 'nin (37) takımda kalıp kalmayacağına taraftarların karar vermesi için 'da anket başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Maley, 2016 yılında Livingston'a imza atmıştı.

  1. 27.5.2020
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