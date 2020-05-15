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15 Mayıs 2020, Cuma
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Tükürmek yasak

Tükürmek yasak

(CONMEBOL) corona virüsü yasakları getirdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) corona virüsü yasakları getirdi. Conmebol, Libertadores ve Sudamericana turnuvalarında oynanacak maçlarda forma değiştirme, flama verilmesi, tükürmek ve topu öpmek yasaklandı.
  1. 15.5.2020
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