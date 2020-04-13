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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Sezon bitmez

Sezon bitmez

Başkanı Ceferin, Belçikalı bilim insanı ile koronavirüs hakkında konuştu. 'da ligin tescil edilmesinin doğruluğunu savunan Ranst, "Tescil için suçlanamayız. UEFA da sezonun bitemeyeceğini düşünmeye başladı" dedi.

Başkanı Ceferin, Belçikalı bilim insanı ile koronavirüs hakkında konuştu. 'da ligin tescil edilmesinin doğruluğunu savunan Ranst, "Tescil için suçlanamayız. UEFA da sezonun bitemeyeceğini düşünmeye başladı" dedi.
  1. 13.4.2020
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