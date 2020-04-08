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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Sezon seyircisiz biter

Sezon seyircisiz biter

Başkanı liglerin kalan bölümünün seyircili tamamlanmasının zor olduğunu söyledi.

Başkanı liglerin kalan bölümünün seyircili tamamlanmasının zor olduğunu söyledi. Ceferin "İnsanlar futbolu özledi. Televizyondan da olsa insanlar futbolu istiyor" dedi. Birçok otorite ise böyle yıkıcı bir salgından sonra topu yeniden santraya koymanın imkansız olduğunu düşünüyor.
  1. 8.4.2020
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