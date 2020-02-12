Salihli Belediyespor fırtınası sürüyor! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Salihli Belediyespor fırtınası sürüyor!

fırtınası sürüyor!

Salihli Belediyespor fırtınası sürüyor!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 17. haftasını 4-3’lük galibiyetiyle kapatan puanını 25’ye çıkararak 5 haftada 4 sıra yükselip, 6. sıraya yerleşti.

BAL 8. Grupta mücadele eden yönetimindeki , son 5 haftada elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiren ekip oldu.

Yarkın'ın öğrencileri Aliağa A.Ş., Sandıklıspor, Gönen Belediyespor ve Ayvalıkgücünü yenerken, Bolvadin Belediyespor ile berabere kalıp, son 5 haftada 13 puan toplayıp puanını 25'e çıkartırken, sıralamada da 4 sıra birden yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, 17. hafta sonunda 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Lider maçı hazırlıklarına başladıklarını belirten Teknik Direktör Ferudun Yarkın, geride kalan haftalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

BERGAMA MAÇI SEYİRCİSİZ

Öte yandan Salihli Belediyespor, ligin 18. haftasında pazar günü deplasmanda grup lideri Bergama Belediyespor'un konuğu olacak. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak olan müsabaka seyircisiz oynanacak. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Ligin 16. haftasında oynanan Bergama Belediyespor-Sandıklıspor maçında çıkan saha olayları nedeniyle Bergama Belediyespor'a seyircisiz oynama cezası vermişti.

  1. 12.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Salihli Belediyespor fırtınası sürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN