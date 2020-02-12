Iker Casillas federasyon başkanlığına aday oluyor
İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Iker Casillas, geçtiğimiz sezon geçirdiği kalp krizinin ardından futbola ara verdiğini duyurmuştu. Başarılı eldivenin İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olacağı açıklandı.
Portekiz Ligi takımlarından Porto'da forma giyen İspanyol eldiven Iker Casillas, futbol kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon geçirdiği kalp krizinin ardından futbola ara veren tecrübeli file bekçisiyle ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
İspanya basınından Cadena Ser'in haberine göre Real Madrid'in sembol isimlerinden olan Casillas, federasyon başkanlığı için aday olacağını Yüksek Spor Konseyi'ne bildirdi.
Real Madrid altyapısında yetişen ve uzun yıllar eflatun-beyazlı ekibin formasını terleten Casillas, 2015 yılında sürpriz bir kararla Portekiz ekibi Porto'ya transfer olmuştu. Burada çıktığı bir antrenmanda kalp krizi geçirerek futbol camiasını şoke eden deneyimli eldiven, bir süreliğine kariyerine ara vermişti.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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