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12 Şubat 2020, Çarşamba
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federasyon başkanlığına aday oluyor

Iker Casillas federasyon başkanlığına aday oluyor

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden , geçtiğimiz sezon geçirdiği kalp krizinin ardından futbola ara verdiğini duyurmuştu. Başarılı eldivenin Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olacağı açıklandı.

Portekiz Ligi takımlarından Porto'da forma giyen İspanyol eldiven , futbol kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon geçirdiği kalp krizinin ardından futbola ara veren tecrübeli file bekçisiyle ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

basınından Cadena Ser'in haberine göre 'in sembol isimlerinden olan Casillas, federasyon başkanlığı için aday olacağını Yüksek Spor Konseyi'ne bildirdi.

Real Madrid altyapısında yetişen ve uzun yıllar eflatun-beyazlı ekibin formasını terleten Casillas, 2015 yılında sürpriz bir kararla Portekiz ekibi Porto'ya transfer olmuştu. Burada çıktığı bir antrenmanda kalp krizi geçirerek futbol camiasını şoke eden deneyimli eldiven, bir süreliğine kariyerine ara vermişti.

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  1. 12.02.2020
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