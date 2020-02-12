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12 Şubat 2020, Çarşamba
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lige dönüyor

Dicle Gençlikspor lige dönüyor

Geçtiğimiz günlerde 'ın ve Spor Müdürü ’un girişimleriyle topbaşı yapan takımı, lig öncesi idmanlarını sürdürüyor.

ve Spor Müdürü , takımın daha önce dönemin kaymakamları tarafından kurulduğunu, 2016-207 sezonunda mücadele ettikten sonra ligdeki mücadelelere ara verdiğini söyledi.

Özyurt, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin'in ilçeye gelişiyle 'un yeşil sahalara yeniden döndüğünü kaydetti. Özyurt, "Kulübümüzün sporcularıyla idmanlarımız bugün sentetik sahamızda düz koşu, 5'e 2 ve şut çalışmalarıyla devam etti. Çalışmalarımız hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, günde 1 veya çift idmanla sürecek. Diğer sporcularımızın katılımlarını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde 'in katılımıyla, sporcularımıza spor kıyafeti dağıtımı yapılacaktır" dedi. Bu ay içinde çekilecek kuralar doğrultusunda, fikstür belirlenecek. 2'nci 'de mücadele edecek olan takım, 14 maç yapacak. 2'nci Amatör Ligde oynanacak olan maçlar sonrasında ilk 3'e giren takımlar Play-Off'a kalıp başarılı olmaları halinde 1'inci Ligine çıkacak.

  1. 12.02.2020
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