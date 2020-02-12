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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Adebayor resmen 'da

Adebayor resmen Club Olimpia'da

Son olarak ekiplerinden 'da forma giyen Togolu golcü , Paraguay Ligi takımlarından ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'dan ayrıldıktan sonra bir süredir kulüpsüz olan 35 yaşındaki Togolu futbolcu , resmen Paraguay'ın takımına transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Adebayor burada, 'den eski takım arkadaşı Roque Santa Cruz'la yeniden bir araya gelmiş olacak.

Kariyerinde Tottenham, , , Manchester City ve gibi takımlarda forma giyen yıldız futbolcunun 2020 Copa Libertadores'te de mücadele edebileceği kaydedildi.

  1. 12.02.2020
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