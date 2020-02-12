Adebayor resmen Club Olimpia'da

Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra bir süredir kulüpsüz olan 35 yaşındaki Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, resmen Paraguay'ın Club Olimpia takımına transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Adebayor burada, Manchester City'den eski takım arkadaşı Roque Santa Cruz'la yeniden bir araya gelmiş olacak.

Kariyerinde Tottenham, Real Madrid, Arsenal, Manchester City ve Başakşehir gibi takımlarda forma giyen yıldız futbolcunun 2020 Copa Libertadores'te de mücadele edebileceği kaydedildi.