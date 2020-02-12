Adebayor resmen Club Olimpia'da
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Paraguay Ligi takımlarından Club Olimpia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra bir süredir kulüpsüz olan 35 yaşındaki Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, resmen Paraguay'ın Club Olimpia takımına transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Adebayor burada, Manchester City'den eski takım arkadaşı Roque Santa Cruz'la yeniden bir araya gelmiş olacak.
Kariyerinde Tottenham, Real Madrid, Arsenal, Manchester City ve Başakşehir gibi takımlarda forma giyen yıldız futbolcunun 2020 Copa Libertadores'te de mücadele edebileceği kaydedildi.
Un nuevo mensaje de @E_Adebayor para todos los hinchas de #Olimpia.— Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 11, 2020
¡Estamos listos, Adeba! ????#SeamosLeyenda pic.twitter.com/1T9IinrZpK
- 12.02.2020
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Toplam 2
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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Toplam 1
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