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11 Şubat 2020, Salı
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'dan Halil Umut Meler'e görev!

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Gençlik Ligi play-off turunda Portekiz'in Porto ile temsilcisi Salzburg arasında oynanacak maçı yönetecek.

'den yapılan açıklamaya göre Meler, yarın Portekiz'in Porto kentindeki Luis Filipe Menezes Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Bersan Duran ve Sezgin Çınar'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak.

  1. 11.02.2020
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