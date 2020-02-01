Arda Turan için Süper Lig dönemi bitti! Yeni rota...

Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'in açık onayına rağmen, yönetime takılmıştı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşamadı. Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibarıyla transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Bu ülkelerden bir takımla da anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan'ın, futbolu bırakması bekleniyor. Bu arada yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran kulübü Barcelona ile olan sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.