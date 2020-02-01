Arda Turan için Süper Lig dönemi bitti! Yeni rota...
Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın uzun bir süre Galatasaray'a imza atacağı konuşuldu ancak teknik direktör Fatih Terim'in onayına rağmen başkan Mustafa Cengiz'in veto etmesiyle transfer gerçekleşmedi. Tecrübeli futbolcunun adı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Antalyaspor'la anılsa da beklenen imza gelmedi ve Arda Turan için Süper Lig ihtimali ortadan kalktı. Bonservisi Barcelona'da bulunan yıldız ismin yeni rotası transferin devam ettiği ülkeler olabilir.
Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'in açık onayına rağmen, yönetime takılmıştı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşamadı. Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibarıyla transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor.
FUTBOLU BIRAKABİLİR
Bu ülkelerden bir takımla da anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan'ın, futbolu bırakması bekleniyor. Bu arada yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran kulübü Barcelona ile olan sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.
- 01.02.2020
- İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi!
- Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
- Fenerbahçe'yi korkutan gerçek! Trabzonspor...
- Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer projesi! Sergen Yalçın...
- Fenerbahçe yönetimini çılgına döndüren transfer kararı! Rest...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Arda Turan için Süper Lig dönemi bitti! Yeni rota... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.