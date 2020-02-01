Arda Turan için Süper Lig dönemi bitti! Yeni rota... Transfer haberleri - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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için dönemi bitti! Yeni rota...

Arda Turan için Süper Lig dönemi bitti! Yeni rota...

'le olan sözleşmesini fesheden 'ın uzun bir süre 'a imza atacağı konuşuldu ancak teknik direktör 'in onayına rağmen başkan 'in veto etmesiyle gerçekleşmedi. Tecrübeli futbolcunun adı ekiplerinden ve 'la anılsa da beklenen imza gelmedi ve Arda Turan için Süper Lig ihtimali ortadan kalktı. Bonservisi 'da bulunan yıldız ismin yeni rotası transferin devam ettiği ülkeler olabilir.

'den ayrılan , 'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı ile adı anılan Arda Turan, teknik direktör 'in açık onayına rağmen, yönetime takılmıştı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşamadı. Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibarıyla transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, , Arjantin, ve gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Bu ülkelerden bir takımla da anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan'ın, futbolu bırakması bekleniyor. Bu arada yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran kulübü ile olan sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.

  1. 01.02.2020
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