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24 Aralık 2019, Salı
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'dan mesaj! "Teslim olmak yok"

Yusuf Yazıcı'dan mesaj! "Teslim olmak yok"

Lille'de forma giyen ve Monaco maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan , Twitter'dan açıklama yaptı. Yusuf, “Geri çekilmek ve teslim olmak yok! Daha hızlı ve güçlü geri dönmek için çok çalışacağım” dedi.

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen , Monaco karşılaşmasında çapraz bağları koptuğu için sezonu kapattı.

Bu sezon Lille ile 25 maçta forma giyen Yusuf'un EURO 2020'ye yetişmesi ise pek mümkün görünmüyor. 1 gol ve 4 asistlik katkı yapan milli futbolcu, Twitter'dan bir açıklama yaptı.

İngilizce olarak tweet atan Yusuf Yazıcı, "Geri çekilmek ve teslim olmak yok! Daha hızlı ve güçlü geri dönmek için çok çalışacağım" dedi.


  1. 24.12.2019
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