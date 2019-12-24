Yusuf Yazıcı'dan mesaj! "Teslim olmak yok"
Lille'de forma giyen ve Monaco maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, Twitter'dan açıklama yaptı. Yusuf, “Geri çekilmek ve teslim olmak yok! Daha hızlı ve güçlü geri dönmek için çok çalışacağım” dedi.
Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Monaco karşılaşmasında çapraz bağları koptuğu için sezonu kapattı.
Bu sezon Lille ile 25 maçta forma giyen Yusuf'un EURO 2020'ye yetişmesi ise pek mümkün görünmüyor. 1 gol ve 4 asistlik katkı yapan milli futbolcu, Twitter'dan bir açıklama yaptı.
İngilizce olarak tweet atan Yusuf Yazıcı, "Geri çekilmek ve teslim olmak yok! Daha hızlı ve güçlü geri dönmek için çok çalışacağım" dedi.
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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