Haberler İtalya Serie A COMO - SASSUOLO MAÇI İZLE: Serie A Como - Sassuolo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

COMO - SASSUOLO MAÇI İZLE: Serie A Como - Sassuolo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

28 Kasım 2025 Cuma günü Serie A’da heyecan devam ediyor. Ligin sürpriz ekiplerinden Como ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Como - Sassuolo maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 12:12
COMO - SASSUOLO MAÇI İZLE: Serie A Como - Sassuolo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Como - Sassuolo maçını takip etmek için tıkla!

Futbolseverler Como - Sassuolo Serie A maçının detaylarını araştırıyor. Son maçlarında iyi bir performans sergileyen Como, topladığı 21 puanla 6. sıraya yerleşmiş durumda. Sassuolo ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor ve deplasmanda sürpriz peşinde. Ağustos ayından bu yana yenilgi almayan Como, Stadio Sinigaglia'da taraftarı önünde sahaya çıkacak. Serie A'nın en formda ekiplerinden biri olan Como, Sassuolo karşısında serisini sürdürmek istiyor.Maçı canlı takip etmek isteyen kullanıcılar, "Como Sassuolo maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Şifresiz mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yayın platformları, canlı izleme linki ve muhtemel 11'ler maç öncesi en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.Takımlar sezon başında Coppa Italia'da karşılaşmış ve kazanan Como olmuştu. Bu kez mücadele Serie A kapsamında oynanacak ve iki takım lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

COMO - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN?

Como-Sassuolo maçı, 28 Kasım Cuma günü (bugün) oynanacak.

SERIE A COMO - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Como-Sassuolo maçı, saat 22:45'te başlayacak.

COMO-SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Sassuolo arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus'ta yayınlanacak.

COMO-SASSUOLO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Como ve Sassuolo'nun karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Como'da, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Como muhtemel 11'i: Butez, Posch, Ramon, Carlos, Valle, Perrone, Da Cunha, Addai, Paz, Rodriguez, Morata

Sassuolo muhtemel 11'i: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Kone, Berardi, Pinamonti, Lauriente

COMO-SASSUOLO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Como maç günü paylaşımı

