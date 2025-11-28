CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
GETAFE - ELCHE MAÇI İZLE | Getafe - Elche maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GETAFE - ELCHE MAÇI İZLE | Getafe - Elche maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin gözü bugün oynanacak olan Getafe - Elche maçında. La Liga’da iki takımın karşılaşacağı bu mücadelede hem puan tablosu hem de galibiyet serisi açısından kritik bir 90 dakika olacak. Peki, Getafe-Elche maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga Getafe Elche maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 12:33 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 12:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GETAFE - ELCHE MAÇI İZLE | Getafe - Elche maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe - Elche maçını canlı takip etmek için TIKLA!

La Liga'da heyecan devam ediyor! 28 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak Getafe - Elche karşılaşması futbol tutkunlarının gündeminde yer alyor. Getafe, ligde aldığı mağlubiyetlerin ardından toparlanma peşinde. 13 hafta sonunda 17 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Elche ise 16 puanla ligde 10. sırada bulunuyor ve deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Konuk ekip form grafiğini yukarı taşımak, bu mücadeleden puanla ayrılmak için sahada olacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler "Getafe - Elche maçı şifresiz mi?", "Maç hangi kanalda?" gibi soruların yanıtını arıyor.

GETAFE - ELCHE MAÇI NE ZAMAN?

Getafe-Elche maçı, 28 Kasım Cuma günü (bugün) oynanacak.

GETAFE - ELCHE MAÇI SAAT KAÇTA?

Getafe-Elche maçı, saat 23:00'te başlayacak.

GETAFE - ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe ile Elche arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus'ta yayınlanacak. Getafe-Elche CF maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

28 KASIM GETAFE-ELCHE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Getafe ve Elche'nin karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Coliseum Alfonso Pérez Stadyumu'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Getafe'nin muhtemel ilk 11'i: Soria, Iglesias, Djene, Duarte, Rico, Femenia, Munoz, Arambarri, Juanmi, Liso, Mayoral

Elche'nin muhtemel ilk 11'i: Pena, Fort, Nunez, Affengruber, Bigas, Valera, Diangana, Aguado, Febas, Mir, Silva

GETAFE-ELCHE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

ASpor CANLI YAYIN

