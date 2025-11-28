CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga CANLI MAÇ İZLE🔴Monchengladbach - RB Leipzig maçı izleme bilgileri!

CANLI MAÇ İZLE🔴Monchengladbach - RB Leipzig maçı izleme bilgileri!

Monchengladbach - RB Leipzig maçı 28 Kasım Cuma günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bundesliga’nın 12. haftasında oynanacak bu kritik mücadele, hem zirve yarışını hem de form grafiğini yakından ilgilendiriyor. "Borussia Monchengladbach-RB Leipzig maçı saat kaçta?", "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 13:01
CANLI MAÇ İZLE🔴Monchengladbach - RB Leipzig maçı izleme bilgileri!

Monchengladbach - RB Leipzig maçını takip etmek için tıklayınız.

28 Kasım 2025 Cuma akşamı oynanacak Borussia Monchengladbach - RB Leipzig maçı Bundesliga severleri ekran başına toplayacak. Formda iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Sezon başında istediği sonuçları alamayan Gladbach, oynadığı son maçlarda toparlanmayı başardı ve galibiyet serisini Leipzig karşısında da sürdürmek istiyor. RB Leipzig ise şampiyonluk adaylarından biri olarak sahaya çıkacak. Ligde puan kayıplarını telafi etmek isteyen Leipzig, deplasmanda kazanarak yarıştan kopmamak amacında. "Borussia Monchengladbach - RB Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Mücadele 22:30'da başlayacak ve canlı yayın platformlarından takip edilebilecek. Maç önü bilgiler, canlı skor ve muhtemel 11'ler maç saati yaklaştıkça güncellenecek.

MONCHENGLADBACH-LEIPZIG MAÇI HANGİ GÜN?

Monchengladbach-Leipzig maçı, 28 Kasım Cuma günü (bugün) oynanacak.

MONCHENGLADBACH-LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?

Mönchengladbach-Leipzig maçı, saat 22:30'da başlayacak.

BUNDESLIGA MONCHENGLADBACH-LEIPZIG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monchengladbach ve Leipzig'in karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Monchengladbach'da, Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak.

28 KASIM 2025 MONCHENGLADBACH - LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Monchengladbach ile Leipzig arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus'ta yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Monchengladbach'ın muhtemel ilk 11'i: Nicolas, Scally, Elvedi, Diks, Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz, Honorat, Neuhaus, Tabakovic

RB Leipzig'in muhtemel ilk 11'i:Gulacsi; Baku, Orban, Castello, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Harder, Nusa

MONCHENGLADBACH - LEIPZIG MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

