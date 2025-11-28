CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroLeague'den Partizan'a skandal pankart için ceza! Fenerbahçe Beko maçında açmışlardı

EuroLeague’den Partizan’a skandal pankart için ceza! Fenerbahçe Beko maçında açmışlardı

Sırbistan ekibi Partizan'a, Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart dolayısıyla 40 bin avro para cezası verildi.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 12:12
EuroLeague’den Partizan’a skandal pankart için ceza! Fenerbahçe Beko maçında açmışlardı

Basketbol Avrupa Ligi yapılan açıklamada, "Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında meydana getirdiği çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin avro para cezası verilmesine ve evinde oynanacakları maçların stad kapasitesinin %80'i ile sınırlı olarak oynanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Ligi, kısmen seyircisiz oynama cezasının 2025-26 sezonu boyunca şartlı olarak askıya alındığını fakat kulübün kuralları ihlal etmesi halinde bu cezanın uygulanacağını belirtti.

FENERBAHÇE ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, deplasmanda Partizan'ı 99-87 yendiği maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden olmuştu.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen çirkin pankartın asılmasına izin verdiğini dile getirmişti.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
