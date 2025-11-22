CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Belgrad'daki pankart skandalı için şikayet kararı!

Fenerbahçe'den Belgrad'daki pankart skandalı için şikayet kararı!

EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 mağlup ettiği maçta Sırpların skandal pankartı damga vurdu. Sarı lacivertliler, bu olay sonrası şikayette bulunacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Belgrad'daki pankart skandalı için şikayet kararı!

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını belirtti.

"ŞİKAYETİMİZİ BİLDİRECEĞİZ"

Ciritci yaptığı açıklamada, "Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da skandal pankart! Devamını Oku BUNU DA OKU
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! Devamını Oku BUNU DA OKU

REKLAM - D&R
Yıldız isimle ayrılık! 3 talip...
DİĞER
MAÇ GÜNÜ! Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle bir araya gelecek
3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen...
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor - Çorum FK maçı tüm detayları! Bandırmaspor - Çorum FK maçı tüm detayları! 11:15
F.Bahçe şikayet edecek! F.Bahçe şikayet edecek! 11:15
Yıldız isimle ayrılık! 3 talip... Yıldız isimle ayrılık! 3 talip... 11:08
Fiorentina - Juventus maçı bilgileri! Fiorentina - Juventus maçı bilgileri! 11:03
Norris pole pozisyonunda! Norris pole pozisyonunda! 10:42
Udinese - Bologna maçı yayın bilgisi! Udinese - Bologna maçı yayın bilgisi! 10:40
Daha Eski
İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı detayları! İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı detayları! 10:35
Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! 10:19
Geri dönecek mi? Merih Demiral... Geri dönecek mi? Merih Demiral... 10:15
Sol beke Faslı yıldız! Sol beke Faslı yıldız! 09:58
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! 09:58
Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! 09:49