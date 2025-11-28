CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ın Rafa Silva için talep ettiği bonservis ortaya çıktı! İşte o rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş’ta antrenmanlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva için Beşiktaş’ın 5 milyon euro talep ettiği iddia edildi. Benfica’nın ise transferi yalnızca bonservissiz tamamlamak istediği kaydedildi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 11:54
Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva krizi giderek tırmanıyor. Bir süredir antrenmanlara katılmayan ve ayrılık sinyalleri veren deneyimli oyuncu, takımdan bonservissiz şekilde ayrılmak için bastırıyor.

Portekiz basınından Record'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Rafa Silva'nın serbest kalmasına onay vermek için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ancak oyuncunun tarafı bu bedeli ödemeye yanaşmıyor.

Haberde ayrıca Rafa Silva'nın eski kulübü Benfica'nın da transferi yalnızca bonservissiz şekilde gerçekleştirmek istediği vurgulandı. Bu durum, taraflar arasındaki çıkmazı daha da artırıyor.

Sezon başından bu yana Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

İŞTE O HABER

