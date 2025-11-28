TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ın Rafa Silva için talep ettiği bonservis ortaya çıktı! İşte o rakam

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva krizi giderek tırmanıyor. Bir süredir antrenmanlara katılmayan ve ayrılık sinyalleri veren deneyimli oyuncu, takımdan bonservissiz şekilde ayrılmak için bastırıyor.

Portekiz basınından Record'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Rafa Silva'nın serbest kalmasına onay vermek için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ancak oyuncunun tarafı bu bedeli ödemeye yanaşmıyor.

Haberde ayrıca Rafa Silva'nın eski kulübü Benfica'nın da transferi yalnızca bonservissiz şekilde gerçekleştirmek istediği vurgulandı. Bu durum, taraflar arasındaki çıkmazı daha da artırıyor.

Sezon başından bu yana Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

