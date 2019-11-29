Bu da oldu! 12 yaşındaki menajer futbolcuları büyüledi
Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol takımının 12 yaşındaki yeni menajeri soyunma odasındaki sözleri ile yankı uyandırdı. Genç teknik adam, "Yeterince iyi değilsiniz" diyerek takımını ateşledi.
Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol takımının 12 yaşındaki yeni menajeri hareketi ile damga vurdu.
Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren ancak durumu iyi olan menajer Christian Edwards yerine bu hafta soyunma odasında oğlu 12 yaşındaki Isaac vardı!
Genç teknik adam, babasını taklit ederek "Yeterince iyi değilsiniz" diyerek sözlerini bitirirken tüm takımın coşkusu da arttı.
Cardiff Met manager Christian Edwards suffered a suspected heart attack last week, so his son Isaac sat the players down and did their team talk instead ??— ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2019
(via @CardiffMetFC ) pic.twitter.com/puQDteRPWJ
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
Bu da oldu! 12 yaşındaki menajer futbolcuları büyüledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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