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29 Kasım 2019, Cuma
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Bu da oldu! 12 yaşındaki menajer futbolcuları büyüledi

Bu da oldu! 12 yaşındaki menajer futbolcuları büyüledi

takımının 12 yaşındaki yeni menajeri soyunma odasındaki sözleri ile yankı uyandırdı. Genç teknik adam, "Yeterince iyi değilsiniz" diyerek takımını ateşledi.

takımının 12 yaşındaki yeni menajeri hareketi ile damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren ancak durumu iyi olan menajer yerine bu hafta soyunma odasında oğlu 12 yaşındaki Isaac vardı!

Genç teknik adam, babasını taklit ederek "Yeterince iyi değilsiniz" diyerek sözlerini bitirirken tüm takımın coşkusu da arttı.

  1. 29.11.2019
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