Bu da oldu! 12 yaşındaki menajer futbolcuları büyüledi

Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol takımının 12 yaşındaki yeni menajeri hareketi ile damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren ancak durumu iyi olan menajer Christian Edwards yerine bu hafta soyunma odasında oğlu 12 yaşındaki Isaac vardı!

Genç teknik adam, babasını taklit ederek "Yeterince iyi değilsiniz" diyerek sözlerini bitirirken tüm takımın coşkusu da arttı.