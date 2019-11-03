Mbaye Diagne: Bana 'Mario' deyin
Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, Belçika basınına açıklamalarda bulundu. DHnet'e konuşan Mbaye Diagne, kendisine sorulan, "Takım arkadaşlarına, 'Bana Mario diye seslenin' demişsin. Bunun nedeni nedir?" şeklinde gelen soruya, "Oyunum Mario Balotelli'ye benziyor. Balotelli kadar çok gol atamıyorum, bu doğru ama önümüzdeki maçlarda daha çok gol amaya başlayacağım." cevabını verdi.
Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, 3-0 kazandıkları Kortrijk maçı sonrası konuştu.
"GOLLER ATMAYA BAŞLAYACAĞIM"
Diagne, "Attığım gol sayısı beni tatmin etmiyor. Teknik direktörüm performansımdan memnun ama bence çok fazla gol fırsatı kaçırdım. Daha çok çalışacağım ve önümüzdeki maçlarda goller atmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.
"HEDEFİM, DÜZENLİ 11'E GİRMEK"
Belçika medyası tarafından "Süper yedek" lakabı takılan Mbaye Diagne, "Sıradaki hedefim, düzenli olarak ilk 11'de forma giymek." açıklamasını yaptı.
HER 44 DAKİKADA 1 GOL
3.35 milyon euro kiralama ücreti ve 13 milyon euro satın alma opsiyonuyla Club Brugge'e giden Mbaye Diagne, Belçika kulübü formasıyla çıktığı 6 Jupiler Pro Lig maçında 177 dakika süre aldı ve 4 gol attı. Senegalli yıldız, her 44 dakikada bir gol attı.
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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