Mbaye Diagne: Bana 'Mario' deyin - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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: Bana 'Mario' deyin

Mbaye Diagne: Bana 'Mario' deyin

'dan 'e kiralanan , basınına açıklamalarda bulundu. DHnet'e konuşan Mbaye Diagne, kendisine sorulan, "Takım arkadaşlarına, 'Bana Mario diye seslenin' demişsin. Bunun nedeni nedir?" şeklinde gelen soruya, "Oyunum 'ye benziyor. Balotelli kadar çok gol atamıyorum, bu doğru ama önümüzdeki maçlarda daha çok gol amaya başlayacağım." cevabını verdi.

'dan 'e kiralanan , 3-0 kazandıkları Kortrijk maçı sonrası konuştu.

"GOLLER ATMAYA BAŞLAYACAĞIM"

Diagne, "Attığım gol sayısı beni tatmin etmiyor. Teknik direktörüm performansımdan memnun ama bence çok fazla gol fırsatı kaçırdım. Daha çok çalışacağım ve önümüzdeki maçlarda goller atmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM, DÜZENLİ 11'E GİRMEK"

medyası tarafından "Süper yedek" lakabı takılan Mbaye Diagne, "Sıradaki hedefim, düzenli olarak ilk 11'de forma giymek." açıklamasını yaptı.

HER 44 DAKİKADA 1 GOL

3.35 milyon euro kiralama ücreti ve 13 milyon euro satın alma opsiyonuyla Club Brugge'e giden Mbaye Diagne, Belçika kulübü formasıyla çıktığı 6 Jupiler Pro Lig maçında 177 dakika süre aldı ve 4 gol attı. Senegalli yıldız, her 44 dakikada bir gol attı.

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  1. 03.11.2019
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