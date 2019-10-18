Mbaye Diagne'den çok konuşulacak Falcao yorumu: Eşime dedim ki... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
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Mbaye Diagne'den çok konuşulacak Falcao yorumu: Eşime dedim ki...

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi sonrası Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, verdiği röportajda Kolombiyalı yıldızın takımdaki durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

18 Ekim 2019 Cuma 12:05 Güncelleme: 18.10.2019 12:05
Mbaye Diagne'den çok konuşulacak Falcao yorumu: Eşime dedim ki...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı için Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne Belçika basınına flaş açıklamalarda bulundu.

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Mbaye Diagne'den çok konuşulacak Falcao yorumu: Eşime dedim ki...

Nieuwsblad'e konuşan Senegalli golcü, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Falcao'dan, Club Brugge'a transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Mbaye Diagne'den çok konuşulacak Falcao yorumu: Eşime dedim ki...

Transfer döneminde adı uzun süre Anderlecht'le anılmasına rağmen son anda Club Brugge'la imzalayan ve bu nedenle Anderlecht yöneticilerinin tepkisini çeken Diagne suçlamalara şöyle yanıt verdi:

Mbaye Diagne'den çok konuşulacak Falcao yorumu: Eşime dedim ki...

"Anderlecht beni asla aramadı. Bana aracılarla ulaşmaya çalıştılar. Galatasaray'la konuştular ama benimle hiç iletişim kurmadılar. Club Brugge ise benimle özel olarak irtibata geçti."

Mbaye Diagne'den çok konuşulacak Falcao yorumu: Eşime dedim ki...

Anderlecht yöneticileri ise Diagne'nin yalan söylediğini savunarak ellerinde Senegalli futbolcuyla yaptıkları WhatsApp konuşmaları bulunduğunu ifade etti.

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