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Mbaye Diagne'den çok konuşulacak Falcao yorumu: Eşime dedim ki...
Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi sonrası Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, verdiği röportajda Kolombiyalı yıldızın takımdaki durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
18 Ekim 2019 Cuma 12:05
Güncelleme: 18.10.2019 12:05
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı için Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne Belçika basınına flaş açıklamalarda bulundu.
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Nieuwsblad'e konuşan Senegalli golcü, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Falcao'dan, Club Brugge'a transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Transfer döneminde adı uzun süre Anderlecht'le anılmasına rağmen son anda ClubBrugge'la imzalayan ve bu nedenle Anderlecht yöneticilerinin tepkisini çeken Diagne suçlamalara şöyle yanıt verdi:
"Anderlecht beni asla aramadı. Bana aracılarla ulaşmaya çalıştılar. Galatasaray'la konuştular ama benimle hiç iletişim kurmadılar. ClubBrugge ise benimle özel olarak irtibata geçti."
Anderlecht yöneticileri ise Diagne'nin yalan söylediğini savunarak ellerinde Senegalli futbolcuyla yaptıkları WhatsApp konuşmaları bulunduğunu ifade etti.