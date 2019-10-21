Brugge'de Diagne krizi! Galatasaray...

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda uzun görüşmeler sonucu Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne ile ilgili şok gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacak Club Brugge'de Senegalli futbolcu kadroda yer almadı. İşte Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement'in Diagne ile ilgili açıklamaları ve flaş Galatasaray detayı...
21 Ekim 2019 Pazartesi 22:05
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Club Brugge'de Mbaye Diagne krizi yaşanıyor.
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Galatasaray'dan 1 yıllığına kiralanan Senegalli futbolcu ClubBrugge için çok önemli olan PSG maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Grupta aldığı 2 beraberlikle 2 puanı bulunan ClubBrugge'deDiagne'nin kadroda yer almaması soru işareti yarattı.
ClubBrugge ilk maçta evinde Galatasaray ile 0-0, RealMadrid'le de 2-2 berabere kalmıştı.
Belçika ekibi, Galatasaray'ın RealMadrid'i ağırlayacağı haftada PSG ile gruptan çıkma yolunda hayati bir maça çıkacak.