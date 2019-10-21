Brugge'de Diagne krizi! Galatasaray...

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda uzun görüşmeler sonucu Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne ile ilgili şok gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacak Club Brugge'de Senegalli futbolcu kadroda yer almadı. İşte Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement'in Diagne ile ilgili açıklamaları ve flaş Galatasaray detayı...

21 Ekim 2019 Pazartesi 22:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





