Brugge'de Diagne krizi! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Brugge'de Diagne krizi! Galatasaray...

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda uzun görüşmeler sonucu Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne ile ilgili şok gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacak Club Brugge'de Senegalli futbolcu kadroda yer almadı. İşte Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement'in Diagne ile ilgili açıklamaları ve flaş Galatasaray detayı...
21 Ekim 2019 Pazartesi 22:05
Brugge'de Diagne krizi! Galatasaray...

Club Brugge'de Mbaye Diagne krizi yaşanıyor.

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Brugge'de Diagne krizi! Galatasaray...

Galatasaray'dan 1 yıllığına kiralanan Senegalli futbolcu Club Brugge için çok önemli olan PSG maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Brugge'de Diagne krizi! Galatasaray...

Grupta aldığı 2 beraberlikle 2 puanı bulunan Club Brugge'de Diagne'nin kadroda yer almaması soru işareti yarattı.

Brugge'de Diagne krizi! Galatasaray...

Club Brugge ilk maçta evinde Galatasaray ile 0-0, Real Madrid'le de 2-2 berabere kalmıştı.

Brugge'de Diagne krizi! Galatasaray...

Belçika ekibi, Galatasaray'ın Real Madrid'i ağırlayacağı haftada PSG ile gruptan çıkma yolunda hayati bir maça çıkacak.

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