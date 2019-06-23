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23 Haziran 2019, Pazar
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2-0 Tanzanya

Senegal 2-0 Tanzanya

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda , Tanzanya'yı 2-0 mağlup etti.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu ilk maçında ile Tanzanya, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Senegal, Balde'nin 28 ve Diatta'nın 64. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 23.06.2019
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