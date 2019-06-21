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21 Haziran 2019, Cuma
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1-0

Mısır 1-0 Zimbabve

2019 Uluslar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi , 'da forma giyen 'in attığı golle 'yi 1-0 mağlup etti.

Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında A Grubu'nda mücadele eden takımlar ile karşı karşıya geldi.

Başkent Kahire'de oynanan, forması giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın da 90 dakika forma giydiği karşılaşmada, Mısır 41. dakikada 'in attığı golle Zimbabve'yi 1-0 yendi.

A Grubu'ndaki diğer karşılaşma, yarın TSİ 17.30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda arasında oynanacak.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 22.06.2019
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