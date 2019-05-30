UEFA’nın kralı Chelsea

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu. İki Londra ekibinin karşı karşıya geldiği Azerbaycan'daki final maçında Chelsea'nin gollerini 49'da Olivier Giroud, 60'ta Pedro, 65 (pen.) ve 72'de ise Eden Hazard kaydetti. Arsenal'in tek sayısı 69'da Alex Iwobi'den geldi. Avrupa kupalarında 9'uncu finalini oynayan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez mutlu sona ulaştı.