UEFA’nın kralı Chelsea

Azerbaycan’ın Bakü kentinde oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Arsenal’ı 4-1 yenerek şampiyon oldu
UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu. İki Londra ekibinin karşı karşıya geldiği Azerbaycan'daki final maçında Chelsea'nin gollerini 49'da Olivier Giroud, 60'ta Pedro, 65 (pen.) ve 72'de ise Eden Hazard kaydetti. Arsenal'in tek sayısı 69'da Alex Iwobi'den geldi. Avrupa kupalarında 9'uncu finalini oynayan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez mutlu sona ulaştı.
- 30.5.2019
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İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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