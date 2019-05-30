UEFA’nın kralı Chelsea – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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’nın kralı

UEFA’nın kralı Chelsea

’ın Bakü kentinde oynanan Avrupa Ligi finalinde , ’ı 4-1 yenerek şampiyon oldu

UEFA Avrupa Ligi finalinde 'ı 4-1 yenen , şampiyon oldu. İki ekibinin karşı karşıya geldiği 'daki final maçında Chelsea'nin gollerini 49'da , 60'ta Pedro, 65 (pen.) ve 72'de ise Eden Hazard kaydetti. Arsenal'in tek sayısı 69'da Alex Iwobi'den geldi. Avrupa kupalarında 9'uncu finalini oynayan Chelsea, Avrupa Ligi'nde ikinci kez mutlu sona ulaştı.

  1. 30.5.2019
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