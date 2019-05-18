Ibrahimovic'e 2 maç ceza – Fotomaç – 18 Mayıs 2019 function bdGetPathCount(){var pathCount=0;for (i=0;i0){pathCount++;}}return pathCount;}
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Ibrahimovic'e 2 maç ceza

Ibrahimovic'e 2 maç ceza

() ekibi Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic "şiddet içeren davranış" sebebiyle 2 maç ceza aldı.

() ekibi Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic "şiddet içeren davranış" sebebiyle 2 maç ceza aldı.

MLS Disiplin Komitesi, ligde City'ye 2-0 yenildikleri maçın 86. dakikasında rakip kalecinin boynunu sıkan Ibrahimovic'e "şiddet içeren davranış" gerekçesiyle ceza verdiğini açıkladı.

Los Angeles Galaxy'de bu sezon çıktığı 10 maçta 8 gol atan İsveçli golcü, takımını Colorado Rapids ve Orlando City ile oynanacak maçlarda yalnız bırakacak.

  1. 18.05.2019
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