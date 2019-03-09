Revivo'ya şok suçlama! Soruşturma başlatılıyor... 
09 Mart 2019, Cumartesi
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Revivo'ya şok suçlama! Soruşturma başlatılıyor...

Revivo'ya şok suçlama! Soruşturma başlatılıyor...

İsrailli futbolcu , belediye başkanına 10 bin şekel (15 bin TL) vermekle suçlanıyor. Polis bir dönem ve 'da da forma giyen oyuncu hakkında soruşturma istedi.

Bir dönem ve 'da da futbol oynayan İsrailli 'nun ismi iddiasına karıştı. İsrail polisi Belediye Başkanı'na inşaat ruhsatı almak için verilen toplam 385 bin Şekel (580 bin TL) rüşvetin 10 bin Şekel'lik (15 bin TL) kısmının Haim Revivo tarafından karşılandığını tespit etti ve ünlü oyuncunun da soruşturmaya dahil edilmesini istedi.

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Akşam'ın haberine göre; Revivo'nun da şehrin kıyı kentinde bulunan bir mülkte inşaat çalışmasına izni almak için bu parayı verdiği iddia ediliyor. 10 bin Şekel'lik rüşvetin Belediye Başkan Yardımcısı Arnon Giladi'ye verildiği de öne sürülüyor. Revivo'yla ilgili olayın iktidardaki Likud partisi ve koalisyon başkanı David Bitan'a yönelik soruşturma sırasında ortaya çıktığı da belirtiliyor. Müfettişler paranın Giladi ile bağlantılı bir kuruluşa ödendiğinden şüpheleniyorlar.

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Polisin soruşturma Önerisi'nin bir bağlayıcılığının olmadığı, savcıların iddiaların takip edilip edilmeyeceğini tartıştığı da belirtiliyor. Haim Revivo ise ifadesinde, "Asla suç işlemedim. Polise ayrıntılı şekilde ifade verdim" diye konuştu.

  1. 09.03.2019
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