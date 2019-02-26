Chelsea'den Kepa'ya maaş cezası
26 Şubat 2019, Salı
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'den Kepa'ya maaş cezası

Chelsea'den Kepa'ya maaş cezası

Kulübü, finalinde teknik direktör Maurizio Sarri'ye karşı gelerek oyundan alınmayı reddeden İspanyol kaleci 'ya bir haftalık maaş cezası verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kepa'nın bir haftalık maaşının kesileceği ve bu ücretin Vakfına bağışlanacağı duyuruldu.

Kepa ise kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında yaşananlardan dolayı özür diledi.

'ye penaltılarla kaybedilen finalin ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci arasında yaşanan gerginlik maça damga vurmuştu. İtalyan teknik adam Sarri, geçirdiği sakatlığın ardından Kepa'yı yedek kaleci Willy Caballero ile değiştirmek istemiş, İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetmişti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça girememiş, Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yönelip daha sonra sahaya dönmüştü.

  1. 26.02.2019
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