Chelsea'den Kepa'ya maaş cezası
Chelsea Kulübü, İngiltere Lig Kupası finalinde teknik direktör Maurizio Sarri'ye karşı gelerek oyundan alınmayı reddeden İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'ya bir haftalık maaş cezası verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kepa'nın bir haftalık maaşının kesileceği ve bu ücretin Chelsea Vakfına bağışlanacağı duyuruldu.
Kepa ise kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında yaşananlardan dolayı özür diledi.
Manchester City'ye penaltılarla kaybedilen finalin ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurmuştu. İtalyan teknik adam Sarri, geçirdiği sakatlığın ardından Kepa'yı yedek kaleci Willy Caballero ile değiştirmek istemiş, İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetmişti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça girememiş, Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yönelip daha sonra sahaya dönmüştü.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Chelsea'den Kepa'ya maaş cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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