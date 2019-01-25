Katar yarı finalde!
25 Ocak 2019, Cuma
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Katar yarı finalde!

Katar yarı finalde!

2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Katar, 'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

'nin başkenti 'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan karşılaşmada, iki takım yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Katar, 78. dakikada Abdulaziz Hatem'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve turnuvada yarı finale çıktı.

Katar'ın üst turdaki rakibi, bugün ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.

  1. 25.1.2019 18:52
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