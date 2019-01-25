Katar yarı finalde!
2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Katar, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan karşılaşmada, iki takım yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Katar, 78. dakikada Abdulaziz Hatem'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve turnuvada yarı finale çıktı.
Katar'ın üst turdaki rakibi, bugün ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.
- 25.1.2019 18:52
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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