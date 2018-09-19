Kemal Oskay Isparta Davrazspor’a teknik direktör oldu
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Davrazspor’a oldu

    Kemal Oskay Isparta Davrazspor’a teknik direktör oldu

    Davrazspor'a oldu.


    Bir dönem 'da teknik direktör Durmuş Ali Çolak'ın yardımcı antrenörü olan Kemal Oskay, 'a teknik direktör oldu.
    Uzun yıllar Çukurova Belediyespor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü AŞ, Ceyhanspor, Dersimspor, Adana Demirspor, Yeni Orduspor ve Osmaniyespor'da antrenör olarak görev yapan Kemal Oskay, Isparta Davrazspor'a teknik direktör oldu. İlk teknik direktörlük deneyimi olan 37 yaşındaki Oskay, bu sayede 'nin en genç teknik direktör unvanını da kazandı.

    (kemal oskay...)

    Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Adanalı teknik direktör Oskay, daha önce Murat Bölükbaşı, Ahmet Cingöz, Cahit Terzi ve Durmuş Ali Çolak'ın da yardımcı hocalığını da yaptı.


    çok önemli bir sektör haline geldiğini, devamlı geliştiğini belirten Oskay, teknik adamların da kendilerini geliştirmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ben de daha fazla çalışarak futbol sektöründe kalıcı olmak ve daha üst seviyelerde takım çalışmak istiyorum. Ancak bunun kolay olmadığını, basamakları teker teker çıkmak gerektiğinin bilincindeyim" diye konuştu.
    Hedefinin profesyonel liglerde yer alan takımları çalıştırmak olduğunu belirten Oskay, "İlerleyen yıllarda veya Adana Demirspor'da teknik adamlık görevini üstlenmek niye olmasın. Bir Adanalı olarak bunu başarabilirsem ne mutlu bana" dedi.

    1. 19.9.2018 12:05
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