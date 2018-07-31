Neymar’dan itiraf geldi – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    ’dan itiraf geldi

    Neymar’dan itiraf geldi

    'daki 'nda faul pozisyonlarında kendisini abartılı şekilde yere attığı için eleştirilen 'dan itiraf...

    Şımarık çocuk olmadığını belirten Brezilyalı, "Kaval kemiğine tabanla basıldı, tekme atıldı. Evet, bazen abarttım ama sahada çok acı çektiğim de oldu. Paramparça oluyorum" diye konuştu.
    1. 31.7.2018 00:58
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