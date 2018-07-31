Rusya'daki Dünya Kupası'nda faul pozisyonlarında kendisini abartılı şekilde yere attığı için eleştirilen Neymar'dan itiraf...

Şımarık çocuk olmadığını belirten Brezilyalı, "Kaval kemiğine tabanla basıldı, tekme atıldı. Evet, bazen abarttım ama sahada çok acı çektiğim de oldu. Paramparça oluyorum" diye konuştu.