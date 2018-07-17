Bu turnuvanın kazananı yok kazandırdıkları çok
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığı ve Türkiye Futbol Adamları Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğiyle organize edilen futbol turnuvasının ödül töreni, sporun tüm güzelliklerine sahne oldu.
10 farklı spor kulübünün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreninde sporcuların Ay-yıldızlı şanlı bayrağa olan sevdaları ve 15 Temmuz marşlarını büyük bir coşku ile söylemeleri tribünleri dolduran yüzlerce öğrenci velisinden büyük alkış aldı. Sporun tüm güzelliklerinin yeşil sahaya yansıdığı organizasyonun finalinde birbirinden yetenekli kramponlar ve formasını büyük bir aşkla giydikleri spor kulüpleri, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca sportif malzemeler, günün anısına özgü madalya, kupa ve başarı belgeleriyle ödüllendirildi.
"Futbol altyapısına verilen desteklerden dolayı çok mutluyuz"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kulüpler arası futbol turnuvasının ödül töreninde katılımcı sporculara ve tribünlerde ki yerini alan öğrenci velilerine seslenen Türkiye Futbol Adamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Şehitkamil Belediyesinin futbol altyapısına verdiği büyük desteklerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. TÜFAD Gaziantep Şubesi Başkanı Savcılıoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasının finalinde bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Milli bayramlar, önemli gün ve haftalar münasebetiyle düzenlenen bu organizasyonlarda paydaş bir kurum olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu bağlamda her fırsatta büyük bir duyarlılık gösteren ve organizasyonların planlanma aşamasında kapılarını çaldığımızda bizleri hiç boş çevirmeyen ve her konuda büyük destekler veren Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve onun değerli çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Şehitkamil Belediyemiz, tesisleşme hamleleriyle düzenlendiği sportif organizasyonlarla ve altyapı faaliyetlerine verdiği büyük desteklerle biz spor insanlarını çok mutlu ediyor. 6 gün boyunca süren bu organizasyonda futbol branşı özelinde sporun birçok güzelliğine şahit olduk. Turnuvanın başında statüyü belirlerken bir kazananın olmayacağını ve tüm katılımcı sporcularımızın daha çok küçük yaşlarda yeşil sahada yerlerini almış olmalarından dolayı şampiyonluk unvanını doğal olarak hak ettiklerini ifade etmiştik. Şimdi bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu daha iyi anlıyoruz. Vatanını seven, bayrağına aşık, topluma faydalı, sosyal ilişkileri güçlü, milli ve manevi duygularına bağlı çocuklarımız ve gençlerimiz spor alanlarında yetişmeye devam edecek. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu günün miniklerini yarının milli formayı gururla taşıyan yıldız futbolcuları olarak izleriz. Tüm sporcularımızın yolları ve bahtları açık olsun" diye konuştu.
- 17.7.2018 14:10
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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