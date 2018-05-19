Cengiz Ünder: "Roma'ya gelmek verdiğim en doğru karar" – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    : "Roma'ya gelmek verdiğim en doğru karar"

    Cengiz Ünder: "Roma'ya gelmek verdiğim en doğru karar"

    Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder, Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği en önemli yıldızların başında geliyor.

    1. 19.5.2018 10:12
    2. Güncelleme: 19.5.2018 10:37
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