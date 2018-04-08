Sporting dağıldı – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Sporting dağıldı

    Sporting dağıldı

    ilk maçında 'e 2-0 kaybeden 'da ortalık karıştı.

    ilk maçında 'e 2-0 kaybeden 'da ortalık karıştı. Kulüp Başkanı Bruno Carvalho, maçın ardından eleştirilerine sosyal medyadan cevap veren 19 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Portekiz basını, Fabio Coentrao'nun sözleşmesinin feshedileceğini ve teknik direktör 'un istifa edeceğini iddia etti. Doumbia, William Carvalho, Bryan Ruiz gibi isimler cezadan nasibini alırken, A takımda sadece 6 isim kaldı. Portekiz ekibinin bugünkü Paços Ferreira maçına B takımla çıkması bekleniyor.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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