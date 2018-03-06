Putin ve Infantino futbol oynadılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino Kremlin'in misafir odasında futbol topu ile yeteneklerini sergilediler.
Bu sahne FIFA internet sitesinde yayınlanan videoya dahil edildi. Videoda İngiliz futbolcu Wayne Rooney, Brezilyalı Ronaldo, Meksikalı Jorge Campos, Nijeryalı Jay Jay Okocha, Avustralyalı Harry Kewell, Japonyalı Hidetoshi Nakata yer aldı. FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de videoda futbol becerilerini sergilediler" ifadesi kullanıldı. Bu video Infantino'nun 12 Şubat'ta Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekildi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:57
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Tenis
Toplam 6
Yorum
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Toplam 26
Yorum
aykut demişki malatya maca 10 kısi cıksın .tac ve korner atışları fb verilsin . mumkunse malatyalnansınılar maca gelmesin seyırcısız oy.
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Toplam 6
Yorum
zoppa asamoah gelmiyorsa makul fiyata alınabilir ama yetmez uğur çiftçiyide alın sezon sonu serbest rekabet her zaman takımı diri tutar!
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