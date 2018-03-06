Putin ve Infantino futbol oynadılar – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Putin ve Infantino futbol oynadılar

    Putin ve Infantino futbol oynadılar

    Başkanı ve FIFA Başkanı Kremlin'in misafir odasında futbol topu ile yeteneklerini sergilediler.

    Bu sahne FIFA internet sitesinde yayınlanan videoya dahil edildi. Videoda İngiliz futbolcu , Brezilyalı Ronaldo, Meksikalı Jorge Campos, Nijeryalı Jay Jay Okocha, Avustralyalı Harry Kewell, Japonyalı Hidetoshi Nakata yer aldı. FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Başkanı ve Başkanı 'de videoda futbol becerilerini sergilediler" ifadesi kullanıldı. Bu video Infantino'nun 12 Şubat'ta Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekildi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:57
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