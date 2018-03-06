PSG'li holiganlar R. Madrid'li oyuncuları uyutmadı!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı için Paris'e giden Real Madrid'li futbolcular kabus gibi bir gece geçirdi! Oyuncuların kaldığı otelin önüne giden bazı PSG'li holiganlar havai fişeklerie gece geç saatlerde gürültü yaptı ve Real Madrid'li futbolcuları uyutmadı. Olayları engellemeye çalışan Paris polisi de holiganlarla adeta kovalamaca oynadı!..
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