PSG'li holiganlar R. Madrid'li oyuncuları uyutmadı! – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    PSG'li holiganlar R. Madrid'li oyuncuları uyutmadı!

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı için Paris'e giden Real Madrid'li futbolcular kabus gibi bir gece geçirdi! Oyuncuların kaldığı otelin önüne giden bazı PSG'li holiganlar havai fişeklerie gece geç saatlerde gürültü yaptı ve Real Madrid'li futbolcuları uyutmadı. Olayları engellemeye çalışan Paris polisi de holiganlarla adeta kovalamaca oynadı!..

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    06 Mart 2018, Salı
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle