Scoutium ile futbolun kuralları yeniden yazılıyor!

Scoutium, karanlıkta kalmış yıldız adaylarının futbolseverler tarafından keşfedilmesini sağlayan bir dijital futbolcu izleme platformu. Profesyonel liglerden amatör liglere uzanan 150 bin kişilik futbolcu havuzuyla dünya futbol dengelerini değiştirmeye hazırlanan Scoutium sayesinde futbolseverler kulüplere sesini duyuruyor, futbol izleyerek para kazanabiliyor, gözlemci ve antrenör olma şansını yakalıyor.

Scoutium sistemi nasıl çalışıyor?

Scoutium'da kullanıcılar takip ettikleri ya da beğendikleri futbolcuları pas, şut gibi belli özelliklerine puan vererek değerlendiriyor. Bu değerlendirmeler Scoutium algoritması ile süzgeçten geçiriliyor. Böylece taraflı değerlendirmeler sistemden eleniyor. Kullanıcılar futbolcuları puanladıkça rütbe kazanıyor. Yüksek rütbeye ulaşan kullanıcılar mülakat sonucunda Scoutium tarafından tescillenerek, Scoutium gözlemcisi olmaya hak kazanıyor. Scoutium gözlemcileri, kulüp ve futbolcuların açmış olduğu oyuncu ya da takım analizi gibi görevleri tamamlayarak sistemden gelir elde edebiliyor. Bu görevleri tamamladıkça rütbe yükselmeye devam eden kullanıcılar, en üst rütbeye ulaştıklarında anlaşmalı kulüplerin dikkatini çekerek Scoutium bünyesinde ve kulüplerde profesyonel birer scout olma fırsatı yakalıyorlar.

Keşfedilmeyen yetenek kalmayacak!

Kulüpler Scoutium ile yeni futbol yeteneklerini ve yıldız adaylarını keşfedebiliyorlar. Futbolcular açısından değerlendirildiğinde ise Scoutium, futbolcuların ve genç yeteneklerin kendilerini gösterebilecekleri ve hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir dijital platform olarak öne çıkıyor. Hangi ligde oynadığı fark etmeksizin, futbolcuların keşfedilmesi ve futbola kazandırılması dünya futbolunun en büyük sorunlarından birisi. İşte Scoutium tam da burada bu soruna çözüm getirerek yeni yetenekleri ve yıldız adaylarını dünya futboluna kazandırmak, futbolun gelişimine hizmet etmek istiyor.

Dünya futbolunu değiştirmek için ilk adım: İngiltere!

Scoutium almış olduğu 1 milyon Dolar'lık yatırımla spor sektöründe en yüksek yatırım alan girişim olma özelliği taşıyor. Sisteminde amatör ve alt liglerden birçok kulüp bulunduran Scoutium , amatör ruhunu Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe gibi kulüplerle profesyonelliğe taşıyor. Yakın zamanda belirlemiş olduğu vizyon ile global bir marka haline gelmek isteyen Scoutium, İngiltere pazarında anlaştığı ilk kulüp olan Queens Park Rangers ile dünya futboluna açılıyor.

Scoutium'da kullanıcı yorumları:

Barış Alıcı:

'Altınordu'nun yeni göz bebeği.Çok hızlı ve dribbling yeteneği üst düzey. Takım performansına da son derece olumlu katkıları var. Kariyer planlamasını doğru yaptığı takdirde oyununu herkese kanıtlayacaktır."

-Metehan Kurt

"Patlama yapması muhtemel kanat forvet. Altınordu'dan yeni Cengiz Ünder çalışması."

-Safacan Güler

Mehmet Umut Nayir:

"Geleceği çok parlak bir oyuncu. gelecekteki jenerasyonun cenk tosunu olabilir"- Kaan Kzlca

"Kesinlikle Süper Lig'de şans verilmesi gereken bir isim. Son iki sezonda ne kadar etkili ve kaliteli bir golcü olduğunu gösterdi. Hücumun üzerine kurulduğu bir takımda iyi bir forvet performansı gösterebileceğini düşünüyorum."

-Alihan Oz

Atalay Babacan:

"Türk Futboluna damga vurabilecek potansiyelde bir oyuncu. Oyun görüşü ve tekniği yaşıtlarına göre gerçekten çok üst seviyede ancak değinilmesi gereken çok önemli bir konu var. O da oyununun güçsüz fiziği. Umarım eksikliklerini erken yaşta kapatabilir. "-Caner Şahinler

"Yaşıtlarının çok üstünde bir oyun sergiliyor. A Milli Takımda vazgeçilmez bir oyuncu olur. Büyük olasılıkla ileride İtalya Ligi'nde yıldızı parlayacak."

-Ahmet Barış Arı