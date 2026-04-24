Ziraat Türkiye Kupası
Brest-Lens maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Muhtemel 11'ler

Ligue 1’de 62 puanla 2. sırada yer alan RC Lens, 37 puanla 12. basamakta bulunan Stade Brest’e konuk oluyor. Lider PSG ile arasındaki puan farkını eritmek ve şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımak isteyen Lens, son dönemdeki etkili hücum performansına güveniyor. Ev sahibi Brest ise orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve güçlü rakibine karşı sahasında sürpriz bir sonuç almak niyetinde. Peki, Brest - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa'da sezonun final virajına girilirken Lens, PSG'nin ensesinde takibini sürdürüyor. Teknik direktör Eric Serge Roy yönetiminde ligin en dengeli takımlarından biri haline gelen konuk ekip, 57 golle ligin en skorer ikinci takımı konumunda. Ev sahibi Stade Brest ise inişli çıkışlı bir grafik sergilediği sezonda taraftarı önünde dirençli bir görüntü çiziyor. 37 puanla 12. sırada yer alan Brest, son iç saha maçlarında gol yollarında üretken olsa da savunmada zaman zaman açıklar verebiliyor. Brest'in iç saha avantajını kullanarak maçın temposunu düşürmeye çalışması bekleniyor. İşte Brest-Lens maçının detayları!

Brest-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 30. haftasındaki dev Brest-Lens randevusu 24 Nisan Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Brest-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Lens maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Brest-Lens MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest: Coudert; Zogbe, Chardonnet, Coulibaly, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Ebimbe, Labeau; Ajorqie

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Bulatovic, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard

Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi
G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi!
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
CHP'li Özkan Yalım'ın sevgililer günü harcaması ortaya çıktı: Aynı pırlanta yüzükten 4 adet aldı
F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi...
F.Bahçe'de flaş Asensio gelişmesi! Derbide...
RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı detayları! RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı detayları! 08:42
Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi 08:39
"Beşiktaş'a güç katacak" "Beşiktaş'a güç katacak" 08:29
F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... 01:21
Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! 01:12
Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... 01:12
Daha Eski
Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! 01:12
Tekke'den penaltı tepkisi! Tekke'den penaltı tepkisi! 01:12
Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! 01:12
Trabzonspor penaltılarda turladı! Trabzonspor penaltılarda turladı! 01:12
İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! 01:12
Samsun'da kırmızı kart kararı! Samsun'da kırmızı kart kararı! 01:12