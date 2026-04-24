Brest-Lens maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Muhtemel 11'ler

Fransa'da sezonun final virajına girilirken Lens, PSG'nin ensesinde takibini sürdürüyor. Teknik direktör Eric Serge Roy yönetiminde ligin en dengeli takımlarından biri haline gelen konuk ekip, 57 golle ligin en skorer ikinci takımı konumunda. Ev sahibi Stade Brest ise inişli çıkışlı bir grafik sergilediği sezonda taraftarı önünde dirençli bir görüntü çiziyor. 37 puanla 12. sırada yer alan Brest, son iç saha maçlarında gol yollarında üretken olsa da savunmada zaman zaman açıklar verebiliyor. Brest'in iç saha avantajını kullanarak maçın temposunu düşürmeye çalışması bekleniyor. İşte Brest-Lens maçının detayları!

Brest-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 30. haftasındaki dev Brest-Lens randevusu 24 Nisan Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Brest-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Lens maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Brest-Lens MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest: Coudert; Zogbe, Chardonnet, Coulibaly, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Ebimbe, Labeau; Ajorqie

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Bulatovic, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard