Metz - Rennes maçı CANLI izle: Metz-Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Metz ile Rennes kozlarını paylaşacak. Son haftalarda başarılı performans sergileyen Rennes, 21 puanla 6. sırada yer alırken, Metz ise son 5 maçta 3 galibiyet almasına rağmen 17. sırada bulunuyor. Futbolseverler "Metz Rennes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor. Metz, ligdeki konumunu güçlendirmek isterken Rennes, üst sıralara tırmanma hedefiyle sahaya çıkacak. Bu nedenle karşılaşma, her iki takımın taraftarları için büyük önem taşıyor. Taraftarlar, maç öncesi takım kadroları, muhtemel 11'ler ve sakat-cezalı oyuncular hakkında bilgilerli haberimizden takip edebilir.

METZ - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Metz - Rennes maçı 28 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak ve karşılaşma 22:45'te başlayacak.

METZ - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

28 Kasım 2025'te Fransa Ligue 1'in heyecan dolu maçlarından biri olan Metz-Rennes karşılaşması oynanacak. Ligdeki kritik mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

METZ – RENNES MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 3, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden; ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak maç yayını sunuyor. Futbolseverler, maç öncesinde platform üzerinden yayın frekans ve erişim bilgilerini kontrol ederek karşılaşmayı kaçırmadan izleyebilir.

28 KASIM METZ-RENNES MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

𝗖𝗵𝗮𝗽𝗶𝘁𝗿𝗲 𝟭𝟰 : 𝗦𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗙𝗖 𝗠𝗲𝘁𝘇 🧣Défi au stade Saint-Symphorien ce soir, objectif passe de 4 ✊🕘 20h45📺 @ligue1plus#ToutDonner pic.twitter.com/ODs3XSHtYZ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 28, 2025