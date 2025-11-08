CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Monaco - Lens maçı: Tarih, saat ve yayın bilgisi!

Monaco - Lens maçı: Tarih, saat ve yayın bilgisi!

Monaco, Ligue 1'in 12. haftasında, Stade Louis II'de Lens'i konuk ediyor. Ligin ilk sıralarında dengeleri değiştirebilecek karşılaşmada, ev sahibi ekip 20 puanla 5. sırada yer alıyor. Son maçında Paris FC'ye mağlup olan ev Sebastien Pocognoli'nin öğrencileri, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Konuk ekip ise 22 puanla bulunduğu 3. sıradaki yerini korumak için sahaya çıkacak. Deplasmandaki son karşılaşmasında Metz'e mağlup olan Lens, bu kez aynı hataya düşmemeyi planlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monaco - Lens maçı: Tarih, saat ve yayın bilgisi!

Monaco - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Monaco, Ligue 1'in 12. haftasında Stade Louis II'de Lens'i ağırlıyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelede ev sahibi ekip 20 puanla 5. basamakta bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Paris FC'ye yenilen Sebastien Pocognoli yönetimindeki Monaco, kendi seyircisi önünde telafi peşinde. Konuk takım Lens ise 22 puanla 3. sıradaki yerini koruma hedefiyle sahaya çıkacak. Son deplasman maçında Metz'e boyun eğen Lens, bu kez puan kaybına izin vermek istemiyor. İşte Monaco - Lens maçı detayları...

Monaco - Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco - Lens- maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynananacak. Stade Louis II'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak.

Monaco - Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco - Lens maçı, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Monaco - Lens MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Kehrer, Salisu, Henrique; Fati, Teze, Coulibaly, Ouattara; Akliouche, Golovin; Balogun

Lens: Risser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Sotoca; Edouard

