Monaco - Lens maçı: Tarih, saat ve yayın bilgisi!

Monaco, Ligue 1'in 12. haftasında Stade Louis II'de Lens'i ağırlıyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelede ev sahibi ekip 20 puanla 5. basamakta bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Paris FC'ye yenilen Sebastien Pocognoli yönetimindeki Monaco, kendi seyircisi önünde telafi peşinde. Konuk takım Lens ise 22 puanla 3. sıradaki yerini koruma hedefiyle sahaya çıkacak. Son deplasman maçında Metz'e boyun eğen Lens, bu kez puan kaybına izin vermek istemiyor. İşte Monaco - Lens maçı detayları...

Monaco - Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco - Lens- maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynananacak. Stade Louis II'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak.

Monaco - Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco - Lens maçı, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Monaco - Lens MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Kehrer, Salisu, Henrique; Fati, Teze, Coulibaly, Ouattara; Akliouche, Golovin; Balogun

Lens: Risser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Sotoca; Edouard