Rennes-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Lens sahasında Auxerre'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Rennes-Auxerre maçı hangi kanalda", "Rennes-Auexerre maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Rennes-Auxerre maçı canlı izle" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadeleye dair tüm detaylar...

Rennes-Auexrre maçını canlı takip etmek için tıklayın

RENNES-AUXERRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rennes-Auerre maçı TSİ 18.15'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4'te canlı olarak yayınlanacak.