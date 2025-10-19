CANLI SKOR ANA SAYFA
Rennes-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Lens sahasında Auxerre'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Rennes-Auxerre maçı hangi kanalda", "Rennes-Auexerre maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Rennes-Auxerre maçı canlı izle" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadeleye dair tüm detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:50
Rennes-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Lens sahasında Auxerre'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Rennes-Auxerre maçı hangi kanalda", "Rennes-Auexerre maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Rennes-Auxerre maçı canlı izle" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadeleye dair tüm detaylar...

Rennes-Auexrre maçını canlı takip etmek için tıklayın

RENNES-AUXERRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rennes-Auerre maçı TSİ 18.15'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4'te canlı olarak yayınlanacak.

