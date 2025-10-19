Lorient-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Lorient sahasında Brest'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Lorient-Brest maçı hangi kanalda", "Lorient-Brest maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Lorient-Brest maçı canlı izle" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadeleye dair tüm detaylar...

LORIENT-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lorient-Brest maçı 19 Ekim Pazar günü TSİ 18.15'te başlayacak. Mücadele beIN CONNECT'te yayınlanacak.