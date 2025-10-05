CANLI SKOR ANA SAYFA
RC Strasbourg-Angers maçı izle | RC Strasbourg-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında RC Strasbourg ile Angers karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftalarında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "RC Strasbourg-Angers maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, RC Strasbourg-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 13:43
RC Strasbourg-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen RC Strasbourg ile Angers, haftanın kritik karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "RC Strasbourg-Angers maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, RC Strasbourg-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RC STRASBOURG-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında oynanacak RC Strasbourg-Angers maçı 5 Ekim Pazar günü saat 18.15'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
