Lille 1-1 PSG | MAÇ SONUCU-ÖZET

Fransa Ligue 1'de heyecan 7. haftasında devam etti. Son şampiyon PSG, Lille deplasmanında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Luis Enrique'nin öğrencileri 1-0 öne geçtikleri karşılaşmadan son dakikalarda yedikleri gol ile 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.

PSG'nin golünü 66. dakikada Nuno Mendes kaydederken Lille'e beraberlik golünü getiren isim Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe oldu.

Konuk ekibin filelerini sarsan Ethan, dakika 85'te 1 puanı kurtardı.

Bu sonuç ile birlikte PSG 16, Lille ise 11 puana yükseldi.